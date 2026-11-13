Se estrella en barda al salirse del camino

Una camioneta Volkswagen Tiguan quedó severamente dañada luego de abandonar la vía de comunicación Tuxtla Chico-Tapachula y terminar su recorrido estampada contra una barda de piedra, cerca del acceso sur a la cabecera municipal.

El accidente se registró cerca de las 13:40 horas del jueves, a la altura del kilómetro 12. Por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos, el vehículo de color gris salió de la superficie de rodamiento y colisionó contra la estructura.

El impacto ocasionó daños en la parte frontal, el cofre y el costado izquierdo de la unidad. Además, se activaron las dos bolsas de aire delanteras. Pese a lo aparatoso del percance, los ocupantes lograron salir del vehículo y no se reportaron personas heridas.

Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron como primeros respondientes y aseguraron el área para evitar nuevos incidentes, mientras se solicitaba apoyo para retirar la unidad.

Más tarde, personal de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de las diligencias.

Posible falla mecánica

Hasta el cierre de la edición, no se había establecido qué fue lo que provocó que el conductor perdiera el control ni se reportó la participación de otro vehículo. Se dijo, de manera extraoficial, que una falla mecánica fue lo que causó el choque.

Las labores quedaron a cargo del servicio de grúas. Debido a las maniobras, la circulación en dirección de Tuxtla Chico hacia Tapachula presentó congestionamiento y los automovilistas tuvieron que disminuir la velocidad al aproximarse al punto del accidente.

Fue después de las 15:45 horas cuando concluyeron los trabajos y la Tiguan fue retirada, lo que permitió liberar el tramo y normalizar el tránsito.