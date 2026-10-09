Se estrella en Beetle y luego se da a la fuga

En las últimas horas de la noche del miércoles, una persona en estado de ebriedad que conducía una camioneta tipo pick up colisionó contra un automóvil estacionado, esto en Comitán, para después huir y evadir a las autoridades. El incidente movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue alrededor de las 22:30 horas que se registró el accidente sobre la 5.ª calle Norte, en el barrio de La Cueva, ubicado al poniente de la ciudad.

Impacto contra auto

El hecho ocurrió cuando el conductor de una camioneta Toyota de color plata, con placas de circulación DC-3528- H del estado de Chiapas, perdió el control y derrapó a consecuencia del pavimento mojado y resbaloso.

La pick up se estrelló en la parte lateral izquierda de un Volkswagen Beetle de color rojo, que estaba aparcado frente al domicilio del propietario. El responsable, que se presume manejaba en estado de ebriedad, optó por acelerar y huir para evadir el pago de daños.

El afectado reportó el percance al número de emergencias 911, por lo cual se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

El afectado acudió en las siguientes horas ante un agente del Ministerio Público para hacer la denuncia, respaldado con videos de cámaras de vigilancia que captaron el momento del choque y de las características de la unidad, así como el número de placas.

Se espera que en las siguientes horas las autoridades ministeriales inicien la búsqueda y localicen la unidad responsable para que el propietario responda por los daños ocasionados.