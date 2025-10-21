Se estrella en camioneta y después se da a la fuga

Una mujer resultó lesionada en un encontronazo que se registró la tarde del lunes en Comitán, provocado por el conductor de una camioneta pick up que invadió el carril contrario y huyó tras provocar el incidente, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 30.ª calle Sur, conocida como la carretera a Zapata, entre el desvío a Tinajas y El Crematorio de Los Sabinos, que se registró el accidente alrededor de las 15:00 horas.

El percance sucedió cuando el conductor de una pick up de la marca RAM, que se dirigía al oriente, invadió el carril contrario e impactó en la parte frontal izquierda a una SUV Volkswagen T-Cross.

Al ver lo que había provocado, y al no sufrir mayores daños su vehículo, optó por escapar y dejar el lugar del siniestro para evadir su responsabilidad. En tanto, testigos solicitaron la ayuda al número de emergencias 911.

En minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a una mujer, la cual después de ser valorada la trasladaron al hospital regional para descartar lesiones de consideración.

Al lugar del accidente arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para los peritajes, indicando a la parte afectada acudir ante un agente del Ministerio Público para la denuncia y sea esta autoridad quien a través de videos de vigilancia investigue las características del vehículo y se deslinden responsabilidades.