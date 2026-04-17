Se estrella en cerro en la vía a Chamula

Sobre la carretera Zinacantán-San Juan Chamula se dio un accidente vehicular, a la altura de una curva próxima al mercado de Las Flores, donde un automóvil particular terminó fuera de la vía de comunicación tras impactarse contra un cerro.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a un automóvil Volkswagen Vento de color gris, cuyo conductor habría perdido el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad en una zona de riesgo.

Esto provocó que el sedán saliera de la cinta asfáltica y se estrellara contra una formación rocosa.

Sin lesionados

Tras el incidente, cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar atención; sin embargo, se confirmó que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en la unidad.

De manera extraoficial, se mencionó que la conductora podría ser una funcionaria del Ayuntamiento de Zinacantán, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Autoridades pidieron a los usuarios del tramo carretero a extremar precauciones, especialmente en las pronunciadas curvas.