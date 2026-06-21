Se estrella en muro por culpa de asfalto mojado

El conductor de un vehículo resultó milagrosamente ileso tras un fuerte accidente registrado sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula, que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Se dijo que un automóvil de color blanco se impactó contra el muro de protección de la carretera cuando la persona que manejaba perdió el control del volante presuntamente por el exceso de velocidad y lo mojado de la cinta asfáltica.

La unidad quedó prácticamente destrozada de la parte frontal, activándose las bolsas de aire que permitieron amortiguar el golpe del conductor que viajaba solo.

De acuerdo con paramédicos de Protección Civil solamente sufrió golpes leves y crisis nerviosa, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

También acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, por el riesgo que representaba el combustible regado producto de la colisión.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar las investigaciones correspondientes y con apoyo de una grúa la unidad fue trasladada a un corralón oficial.

Se dijo que los daños materiales eran de alta consideración por la violencia del choque.