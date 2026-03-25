Se estrella en taxi y sale “volando”

Un motociclista terminó colisionando contra un taxista durante la mañana del martes en la ciudad de Comitán de Domínguez, luego de no respetar la preferencia en una transitada avenida, lo que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 09:30 horas que se registró el incidente sobre la 6.ª avenida Poniente en la intersección de la calle Central Poniente “Lic. Benito Juárez”, en el barrio Candelaria.

Se pasó el alto

El choque sucedió porque el motorista circulaba sobre la calle con dirección de poniente a oriente; sin embargo, al llegar al cruce no se detuvo y al pasar acabó estampándose contra la parte lateral de un Nissan Tsuru, del transporte público en modalidad de taxi con número económico 0421.

A pesar de lo aparatoso del percance y de que salió proyectado, el motociclista no sufrió lesiones de consideración, por lo cual se inició el diálogo con el taxista para el pago de daños, debido a que la portezuela del lado del conductor estaba abollada por el fuerte impacto.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del accidente y mediar entre los involucrados para que firmaran un convenio y se deslindaran responsabilidades al momento.

Más tarde, bomberos de Protección Civil (PC) Municipal se presentaron para limpiar la vía de comunicación ante el derramamiento de combustible y aceite de la motocicleta.