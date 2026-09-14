Se estrella en un árbol por exceso de velocidad

En el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la 13.ª Poniente, un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra un árbol ubicado en el andén central. El accidente dejó únicamente daños materiales, valuados en miles de pesos.

Todo sucedió aproximadamente a las 00:55 horas, cuando el conductor de una unidad particular tipo sedán se desplazaba por el citado bulevar. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una presunta mala maniobra habrían provocado que perdiera el control del volante.

Tras salir de la carpeta asfáltica avanzó hacia la parte central de la vialidad hasta terminar estampado contra un árbol. El fuerte choque causó daños considerables en la unidad, aunque no fue necesario trasladar a ninguna persona a un hospital.

Toman conocimiento

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y verificar las condiciones en las que ocurrió.

Durante varios minutos el vehículo permaneció en la zona, mientras se esperaba el arribo de una grúa para retirarlo. Aproximadamente una hora después se llevaron a cabo las maniobras necesarias para remolcar el automóvil al corralón en turno.

Con el retiro de la unidad, la circulación quedó nuevamente liberada. Las autoridades hicieron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias exactas que causaron el accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.