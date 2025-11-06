Se estrella moto contra el medallón de un automóvil

Lesionado fue como acabó un joven motorista luego de impactarse contra un vehículo particular mientras circulaba sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura de las instalaciones de la VII Región Militar, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ayer por la tarde.

El percance se dio cerca de las 14:10 horas y causó una importante movilización de policías de Tránsito y Vialidad Municipal.

Colisión

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista —quien conducía una unidad Honda— se desplazaba en el carril de poniente a oriente cuando, por causas aún no esclarecidas, no logró frenar a tiempo.

Esto provocó que se estrellara de lleno contra la parte trasera de un automóvil Mazda que circulaba delante de él. La fuerza del golpe hizo que el medallón quedara dañado y que el joven cayera al pavimento con diversas heridas.

A consecuencia del encontronazo, el sujeto tuvo múltiples lesiones en las extremidades y fuertes contusiones.

Los elementos de Tránsito solicitaron la presencia de una unidad de emergencia para la atención inmediata. Minutos después, arribaron paramédicos voluntarios del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron los primeros auxilios y estabilizaron al motorista.

Sus familiares decidieron llevarlo por sus propios medios a un hospital, donde sería sometido a radiografías y a una revisión más completa para descartar posibles fracturas.

Una hora más tarde, personal de grúas arribó al punto para remolcar tanto la motocicleta como el automóvil involucrado, enviándolos al corralón correspondiente.

La vialidad fue liberada después de concluir las labores de retiro y limpieza en la zona.