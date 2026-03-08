Se estrella motocicleta en Nissan por ir en ciclovía

Un motociclista resultó lesionado al provocar un percance vial, ocurrido al mediodía de ayer en Comitán, debido a que circulaba en la ciclovía y colisionó contra una camioneta, incidente que movilizó a paramédicos y agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Fue sobre la 7a. avenida Poniente, en el cruce con 1a. calle Sur, frente a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, barrio de Candelaria, que se registró el incidente.

Circulaba en ciclovía

Lo anterior ocurrió cuando los involucrados circulaban rumbo al sur: una camioneta Nissan color gris, tipo Estaquitas, y un motorista a bordo de Honda, color blanco; este último lo hacía sobre la ciclovía, un carril prohibido para este tipo de unidades.

Fue al llegar a la intersección que la camioneta pretendió dirigirse al poniente y viró el volante, pero el motorista terminó estrellándose en la parte lateral, perdió el control y terminó tendido sobre la banqueta.

Este resultó con una lesión en una pierna, por lo que tras el reporte al 911 se movilizaron paramédicos de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital regional, trascendiendo que presentó una fractura.

Agentes llegaron para brindar apoyo, cerrando la circulación sobre la avenida para después realizar los peritajes.