Se estrella pipa de reversa contra una vivienda

Una pipa que transportaba agua se fue en reversa justo cuando subía la rampa de la avenida Las Rosas, esquina con la calle Tulipán de la colonia Insurgentes, en la ciudad capital, estrellándose contra la fachada de una vivienda.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 10:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se dirigieron al sitio.

De reversa

Al llegar, se informó que la pipa distribuidora de agua intentó subir la rampa, pero sorpresivamente se le apagó el motor al chofer, haciendo que se pusiera en reversa sin poder controlarla.

La pesada unidad, en su descenso, terminó estrellándose contra la fachada de un domicilio.

Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron y tomaron conocimiento de lo sucedido.

En este sentido, se indicó que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Dos horas más tarde, una grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno.