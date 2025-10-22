Se estrella taxi en jardineras de andén

Con daños materiales considerables terminó un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, luego de estrellarse contra las jardineras del andén central situado sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la entrada a la colonia Satélite Loma Larga.

El percance fue registrado alrededor de las 11:45 horas del martes, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio sobre el carril de oriente a poniente, para tomar conocimiento.

Le cortaron el paso

Ahí localizaron un taxi con número económico 0004 de la línea Jardines del Grijalva. Les informaron que el ruletero se desplazaba en compañía de una pasajera.

Sin embargo, una camioneta que al parecer iba a exceso de velocidad le hizo un corte de circulación al transporte público.Esto provocó que el chofer perdiera el control del volante y se estampara en contra de las jardineras del andén central.

Se escapó

El conductor de la camioneta logró retomar la vía de comunicación y se dio a la fuga velozmente hacia la capital Tuxtla Gutiérrez.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno, liberando finalmente la vialidad en la zona.