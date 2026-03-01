Se estrella tráiler en muro de contención y se incendia

Durante la madrugada, una unidad de carga que transportaba materiales para la construcción se impactó de frente contra un muro de contención situado en el libramiento Norte, a la altura del mirador conocido como Los Amorosos, en la ciudad capital.

Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando vecinos alertaron a los números de emergencia sobre un fuerte estruendo en la zona y, minutos después, sobre un incendio visible desde distintos puntos de la vía rápida. Esto generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Llamas voraces

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron un tractocamión envuelto en llamas, pero sin presencia del conductor.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad circulaba de poniente a oriente cuando presuntamente el operador se habría quedado dormido, perdió el control y se impactó contra un muro de contención. Tras la colisión, el vehículo comenzó a incendiarse y el fuego se extendió por gran parte de la carrocería.

Se informó que el conductor habría abandonado la escena, dejando la unidad siniestrada.

Situación bajo control

Elementos de Protección Civil Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez trabajaron en el lugar durante más de media hora hasta lograr sofocar y extinguir el incendio en su totalidad.

Policías acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas en el sitio. La unidad resultó como pérdida total y fue retirada posteriormente con apoyo de una grúa.