Se estrella unidad contra negocio de comida típica

Un incidente vial ocurrió cuando una camioneta particular terminó estrellándose contra la fachada de un negocio de comida típica, ubicado en el fraccionamiento Jardines del Grijalva del municipio de Chiapa de Corzo.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 19:10 horas. Al ser requeridos, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal de la colonial ciudad se movilizaron al bulevar Jardines del Grijalva, entre las calles Circunvalación Bugambilia y Arce.

Ahí, se informó que el conductor de una camioneta particular se desplazaba sobre la zona. No obstante, una mala maniobra propició que la unidad motriz particular se saliera de la carpeta asfáltica y terminara estrellándose contra la fachada del negocio gastronómico.

Como saldo del accidente, dos personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades, por lo que al lugar acudió una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria a los implicados.

En tanto, agentes viales ordenaron que la unidad fuera retirada del sitio y remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.