Se estrellan auto y camión por corte de circulación

Un fuerte percance de tránsito registrado la tarde del martes en el cruce de la 11.ª Poniente y el libramiento Sur, en la capital Tuxtla Gutiérrez, generó la movilización de cuerpos de seguridad y dejó como saldo daños materiales.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió cerca de las 14:10 horas, cuando dos vehículos colisionaron luego de que presuntamente uno de los conductores realizara un corte de circulación.

Choque

El impacto fue de tal magnitud que una de las unidades involucradas terminó fuera de control y se proyectó contra las jardineras del andén central, lo que ocasionó temor entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

El automóvil se fue hacia un poste de concreto, pero la persona que manejaba logró frenar a tiempo antes de chocar contra el objeto fijo.

Pérdidas materiales

Aunque el accidente fue aparatoso, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales en ambos vehículos.

Testigos señalaron que el tráfico se vio afectado durante varios minutos debido a la obstrucción parcial.

Tras el arribo de los uniformados, ambos conductores fueron asegurados y trasladados ante el Ministerio Público, donde deberán rendir su declaración para que se determine la responsabilidad de cada uno.

Mientras tanto, personal de grúas retiró tanto al camión como al automóvil sedán para remitirlos al corralón en turno, con lo que finalmente se restableció la circulación en la zona.