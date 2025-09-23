Se estrellan automóvil y camión de carga

Se registró un aparatoso accidente vehicular en el kilómetro cinco del libramiento Sur del municipio de Ocozocoautla, donde un automóvil Volkswagen y un camión de tres toneladas se vieron involucrados en un fuerte choque.

De acuerdo con el reporte emitido por el Sistema Estatal de Protección Civil (PC), cuatro pasajeros del automóvil particular resultaron lesionados tras el impacto.

Por ello, de inmediato fueron valorados por paramédicos y trasladados de urgencia al hospital del IMSS de Ocozocoautla, donde permanecían bajo observación médica.

En cuanto a los dos ocupantes del camión de carga, se informó que no presentaron heridas de consideración, así que no fue necesario su traslado hospitalario y se quedaron en el lugar de los hechos para rendir su declaración a las autoridades.

Al sitio se presentaron elementos de la Secretaría de PC Municipal, la Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes coordinaron las labores de auxilio, además de llevar a cabo el retiro de las unidades siniestradas para restablecer la circulación en la vía de comunicación.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la prudencia al volante, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones en tramos carreteros de alto flujo vehicular para evitar accidentes como el sucedido.