Se estrellan automóviles y uno derriba un árbol

Tres personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Norte, justo frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente en la vía rápida para tomar conocimiento, luego de haber recibido el reporte de emergencia.

Al llegar les dieron a conocer que dos vehículos particulares habían protagonizado un aparatoso choque, e incluso, del impacto el conductor de un automóvil particular de la marca Volkswagen Jetta se salió del camino y terminó derribando un árbol.

Como saldo de la violenta colisión, tres personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les dieron la atención prehospitalaria a los afectados. Después de la valoración, se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital.

Por otra parte, elementos del Cuerpo de Bomberos se encargaron de retirar el árbol derribado para evitar mayores riesgos.

Una hora más tarde, dos grúas con plataformas remolcaron las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, liberando finalmente la circulación en la zona.