Se estrellan autos por corte en Niño de Atocha

La mañana del lunes sucedió un aparatoso percance vial, originado por un presunto corte de circulación, esto sobre la 9.ª Norte y 2.ª Poniente del barrio Niño de Atocha, en la capital chiapaneca, lo cual movilizó a las corporaciones de seguridad para tomar conocimiento.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 10:25 horas, así que policías de Tránsito y Vialidad Municipal al recibir el reporte al 911 llegaron a la dirección mencionada.

Al arribar tuvieron a la vista a dos unidades automotrices particulares —ambas camionetas tipo SUV—, una estaba estacionada, y a una unidad del transporte público en modalidad de taxi, las cuales les informaron los testigos que se habían visto involucradas en la colisión múltiple.

Cuantiosas afectaciones

Los oficiales señalaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos; quien se llevó la peor parte fue una SUV de color arena que se le desprendió la fascia delantera, además de que quedó destrozada del cofre.

Asimismo, el taxi presentó afectaciones considerables al abollarse completamente la parte lateral del lado del chofer.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.

Se dijo que los conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y dar su versión de lo sucedido.