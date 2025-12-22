Se estrellan camioneta y moto; cuatro heridos

Tres personas (dos mujeres y un hombre) a bordo de una motocicleta colisionaron contra una camioneta del servicio particular, esto en la colonia Patria Nueva en la capital Tuxtla Gutiérrez, luego de un presunto corte de circulación.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 11:40 horas del domingo, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida Cedro y calle Ceiba de la referida colonia.

Ahí, se informó que tres personas se desplazaban en una motocicleta de la marca Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas, sin embargo, al llegar al cruce de calles una camioneta Nissan los embistió. Se desconoce quién cruzó sin precaución.

Las dos féminas y el conductor de la moto salieron proyectados y cayeron violentamente contra el pavimento.

Lesionados

Una de las mujeres terminó con una pierna fracturada y los otros dos ocupantes tenían múltiples lesiones en las extremidades, así que requirieron de ayuda médica.

Al lugar rápidamente se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron los primeros auxilios, trasladando únicamente a la más afectada a un hospital ante las graves lesiones que presentaba.

El conductor de la pick up, un adulto mayor, también fue valorado pues resultó con crisis nerviosa y un tirón en el cuello por el efecto latigazo.

Presunto ebrio

Los agentes viales mencionaron que al parecer el motorista transitaba en presunto estado de ebriedad.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.