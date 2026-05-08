Se estrellan camionetas en cruce del barrio El XXV

El choque entre dos camionetas la mañana del jueves en el municipio de Comitán, saldó con daños materiales y sin reporte de lesionados, todo porque uno de los conductores no respetó la preferencia vial en una importante avenida, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 11:00 horas que se registró el percance sobre la 4.ª avenida Poniente en el cruce con la 3.ª calle Sur, en el barrio El XXV.

Se pasó el alto

El percance sucedió cuando el conductor de una camioneta Ford Escape de color arena, circulaba sobre la calle con rumbo al poniente, pero al llegar a la intersección aparentemente no se detuvo.

Por ello, fue al momento de cruzar la transitada vialidad que comunica a la Central de Abasto que fue impactado en la parte lateral derecha por una Chevrolet Courier de color rojo, que se dirigía hacia el sur.

Los dos vehículos quedaron varados, presentando daños en las carrocerías, sin que se registraran personas lesionadas, por lo que vecinos reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance y realizar los peritajes, mediando entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo económico para el pago de daños y se deslindaran responsabilidades al momento.