Se estrellan de frente dos particulares

Ayer al mediodía ocurrió un aparatoso accidente automovilístico, registrado en el paraje Yakampot, perteneciente al municipio de San Juan Chamula. El percance movilizó a pobladores y autoridades locales, quienes acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los involucrados y controlar la circulación.

Presunta invasión de carril

De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos particulares chocaron de frente cuando transitaban por la vía principal de la comunidad, al parecer tras una invasión de carril contrario por parte de uno de los involucrados.

El encontronazo fue tan brutal que ambas unidades resultaron con severos daños en la carrocería, quedando prácticamente inservibles.

Por lo aparatoso del hecho, testigos mencionaron que al parecer hubo tres personas con golpes leves, aunque otras fuentes señalaban que los conductores ni pasajeros habían resultado con lesiones de consideración.

Apoyo vial

Autoridades de tránsito y elementos de seguridad pública llevaron a cabo las diligencias correspondientes, además de ordenar el retiro de las unidades siniestradas con ayuda de grúas para liberar la carretera.

Vecinos de la zona también se sumaron para brindar apoyo y garantizar que los conductores llegaran a un acuerdo en torno a los daños ocasionados.

Se espera que, una vez deslindadas las responsabilidades, los involucrados asuman los gastos derivados del percance.

Mientras tanto, las autoridades continúan exhortando a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en la región, principalmente en esta temporada de lluvias ya que la vía se encuentra resbaladiza.