Se estrellan de frente en cruce de calles en colonia

La tranquilidad de una colonia se vio interrumpida por el brusco frenado y sonido de fierros chocando. Un choque.

Se informó que tres personas resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito en la colonia Albania Baja. Uno más en Tuxtla.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 18:20 horas. Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 18.ª Norte y 5.ª Oriente.

Se había suscitado un percance automovilístico múltiple y como saldo, tres personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron para tomar conocimiento de lo sucedido.

Se informó que era necesario el apoyo de una unidad de emergencias, por lo que en minutos se movilizaron paramédicos voluntarios que les brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Por otro lado, se constituyeron las aseguradoras para buscar conciliar y llegar a un acuerdo económico y armonioso entre las partes.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, siendo remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad.