Un percance vial activó los servicios de emergencia, que de inmediato se trasladaron al sitio, ya que cuatro personas resultaron lesionadas en accidente automovilístico registrado la tarde del jueves sobre el tramo carretero Ocosingo-Oxchuc, a la altura de la comunidad El Calvario.

Según datos obtenidos por este medio informativo, las autoridades de Protección Civil reportaron que el percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas. De acuerdo a la mecánica del accidente, dos vehículos impactaron de frente en el citado tramo carretero, aunque no se especificó el motivo del choque.

Apoyo

En este sentido, al lugar de inmediato acudieron elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal para brindar auxilio a las personas lesionadas como resultado del impacto de la unidades.

Luego de la valoración, el reporte de los grupos de auxilio indicó que cuatro individuos presentaron heridas, aunque dos de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas al hospital de Oxchuc para recibir atención médica especializada.

Al terminar las pesquisas por incidente en carretera, las unidades fueron aseguradas por la autoridad para el deslinde de responsabilidades, además los grupos de auxilio se retiraron del sitio y la circulación volvió a la normalidad.