Se estrellan dos autos en avenida

Una persona del sexo femenino resultó lesionada en una colisión entre automovilistas que se registró durante la tarde del lunes en una transitada avenida en el municipio de Comitán, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 13:30 horas que ocurrió el percance sobre la 7.ª avenida Poniente en el cruce con la 12.ª calle Sur, en el barrio Cumpatá.

Intentó ganar el paso

El impacto se registró cuando el conductor de un Nissan Versa de color azul, que transitaba sobre la calle rumbo al oriente trató de ganarle el paso a otro automovilista que se dirigía hacia el sur.

Por ello, ante la falta de precaución tuvo un encontronazo contra un Volkswagen Jetta de color gris, en donde resultó policontundida la copiloto.

El incidente movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para llevar a cabo los peritajes correspondientes y mediar entre los involucrados, para que dialogaran y llegaran a un acuerdo económico para el pago de daños.

Minutos después, trascendió que la fémina tras recibir los primeros auxilios los paramédicos determinaron que era necesario que fuera trasladada a una clínica particular para que descartaran lesiones de gravedad, esto aunado al pago para reparar los daños y así poder deslindar responsabilidades al momento.