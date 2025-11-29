Se estrellan dos autos en carretera federal

Con cuantiosos daños materiales se saldó un choque por alcance en la tarde de ayer en el tramo Comitán-Teopisca, dentro de la demarcación comiteca.

Al no reportarse personas lesionadas, los involucrados lograron un acuerdo antes de la llegada de la Guardia Nacional (GN) para evitar ser infraccionados.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas que sucedió el percance en el kilómetro 168 de la carretera federal 190, frente a una estación gasolinera y un auto hotel en las inmediaciones del entronque con el libramiento Norte.

Impactaron por alcance

El incidente se registró cuando ambos vehículos circulaban rumbo a la ciudad de Comitán, pero la falta de precaución, el exceso de velocidad y por no guardar la distancia entre cada unidad se terminó provocando la colisión.

Fue la persona que manejaba un Nissan Platina de color rojo que se estrelló por alcance contra otro vehículo de la misma marca, pero de modelo Sentra de color blanco, ambos con placas chiapanecas, resultando con mayores daños en la parte frontal el primer vehículo.

Al no haber lesionados, los conductores iniciaron un diálogo para acordar el pago de las afectaciones materiales y deslindar responsabilidades entre ellos, antes de la llegada de la Guardia Nacional (GN) para evitar ser infraccionados.