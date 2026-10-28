Se estrellan dos motos; joven es hospitalizado

Un joven de 20 años de edad resultó lesionado tras un accidente en el que se vieron involucradas dos motocicletas, ocurrido en calles del barrio Centro de Villa Corzo, cerca del mercado municipal.

El percance tuvo lugar sobre la 1.ª calle Poniente, en el cruce con la avenida Central, donde por causas que no fueron precisadas ambas unidades se estrellaron entre sí. Extraoficialmente se dijo que una de ellas no respetó la preferencia vial y provocó el corte de circulación.

A consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores terminó tirado en mal estado sobre el pavimento y requirió atención de los cuerpos de emergencia.

Lo trasladaron a Villaflores

El afectado fue identificado como Darwin “N” (20 años), quien recibió los primeros auxilios por parte de integrantes del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech), pertenecientes a la región Frailesca.

Luego de realizar una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario brindarle atención médica en un hospital, así que personal de Protección Civil se encargó de trasladarlo al hospital regional Bicentenario del municipio de Villaflores, donde quedó internado.

Hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la colisión ni sobre la identidad del conductor de la segunda motocicleta. Tampoco se precisó el estado de salud del joven después de su ingreso al nosocomio.