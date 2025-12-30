Se estrellan dos; tres lesionados, el saldo

Tres personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar a la colonia Los Sabinos, localizada en el extremo poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez, ayer en la mañana.

Corte de circulación

Esto fue reportado aproximadamente a las 10:40 horas del lunes. Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron a la dirección mencionada para tomar conocimiento y proporcionar la ayuda necesaria.

Al llegar les dieron a conocer que un transporte público, en modalidad de colectivo de la ruta 53, y una camioneta particular habían protagonizado un aparatoso percance que se derivó de un presunto corte de circulación.

Como saldo del encontronazo, tres personas acabaron con múltiples contusiones en las extremidades.

Hospitalizados

De inmediato se movilizaron los paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil, quienes les brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración se informó que de los tres lesionados únicamente dos necesitaban ser llevados a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de placas, para descartar probables fracturas.

Por último, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y transportarlas al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades en las próximas horas.