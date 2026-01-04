Se estrellan en cruce de calles; un lesionado

En la intersección de la avenida Central Norte y 23.ª calle Poniente, en la colonia 5 de Febrero, ubicada al norte del municipio de Tapachula, fue el escenario de la colisión entre una camioneta y una motocicleta que dejó como saldo a una persona lesionada.

Sobre los hechos se dijo que una pick up Ford Ranger de color blanco circulaba de sur a norte sobre la avenida, pero de pronto el conductor intentó incorporarse hacia la 23.ª Poniente.

Sin embargo, lo hizo sin percatarse que en sentido contrario se desplazaba un joven en una motocicleta Pulsar de color gris, por lo cual este se estrelló contra la puerta del lado del copiloto.

El motociclista resultó con diversos golpes, así que el incidente fue reportado a los números de emergencias, siendo auxiliado por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Se mencionó que sería la aseguradora de la camioneta quien le proporcionaría un pase médico para su atención especializada en una clínica particular.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, aunque al haber firma de convenio entre las partes involucradas se deslindó responsabilidades al momento y no hubo necesidad del traslado de las unidades a un corralón oficial.

A pesar de ello, la motocicleta fue retirada con una grúa para ser trasladada a un taller mecánico.