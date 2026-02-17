Se estrellan en cruce por no respetar el paso

En el municipio de Comitán de Domínguez una mujer adulta y dos menores de edad resultaron lesionados en una colisión vehicular que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 4.ª avenida Poniente en la intersección de la 17.ª calle Sur en la colonia Belisario Domínguez, donde se registró el percance alrededor de las 22:20 horas del domingo.

No respetó la preferencia

La colisión sucedió debido a que el conductor de un Volkswagen Jetta de color celeste, circulaba sobre la calle con rumbo al poniente. Al llegar al cruce no se detuvo y cruzó la transitada avenida con total falta de precaución.

Esta maniobra peligrosa concluyó al colisionar en la parte lateral derecha de un Chevrolet Chevy de color celeste, el cual circulaba hacia el norte y en donde viajaba una familia.

La unidad dio un giro de 180 grados hasta quedar en sentido opuesto al que circulaba, por lo que ambos vehículos acabaron varados sobre la avenida frente a la unidad deportiva Víctor Manuel Aranda.

El reporte fue realizado al número de emergencias 9-1-1 y movilizó a paramédicos a bordo de una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal para brindar los primeros auxilios a los heridos, trasladando a una mujer y a dos menores de edad al hospital regional para su atención médica inmediata.

El conductor responsable trató de huir y abandonar su vehículo, sin embargo, la reacción de vecinos lo evitó al retenerlo hasta la llegada de Tránsito, para después ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades. Los vehículos fueron remolcados al corralón.