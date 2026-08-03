Se estrellan en curva al invadir carril contrario

Un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la vía de comunicación Tenejapa-San Cristóbal de Las Casas movilizó a las corporaciones de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que se reportaran varias personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura de la curva conocida como María Arribita, un tramo considerado de alta peligrosidad debido a sus características geográficas. Tras el reporte, cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención a los afectados y coordinar las labores de rescate.

De acuerdo con los primeros informes, las personas involucradas son originarias de la comunidad de Ch’uljá, perteneciente a la demarcación del municipio de Tenejapa.

Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían confirmado el número de lesionados ni la cantidad de vehículos que participaron en el accidente, pero se presume que fueron dos y que el choque se dio por una invasión de carril contrario.

De forma extraoficial se dijo que al parecer se trató del choque entre un volteo y una camioneta particular, la cual recibió el impacto de costado y resultó muy averiada. Presuntamente el chofer responsable se dio a la fuga.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos y después fueron trasladados a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, donde quedaron bajo observación médica.

Auxilio

Elementos de las corporaciones de seguridad llevaron a cabo el abanderamiento de la zona y comenzaron las diligencias para establecer la mecánica del accidente, mientras el tránsito vehicular se vio afectado de manera parcial durante las maniobras de auxilio.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución al transitar por esta vía, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de emergencia para evitar nuevos percances.