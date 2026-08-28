Se estrellan en curva por invadir carril contrario

El jueves se dio un aparatoso accidente sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, donde dos vehículos particulares colisionaron y dejaron como saldo cuantiosos daños materiales, además de al menos dos personas con golpes contusos, aunque sin lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió pasado el mediodía en el kilómetro 98 del tramo carretero comprendido entre el banco de material pétreo El Venadito y la localidad Xanil, dentro del municipio de Chilón.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa de color gris y con placas del estado, utilizado en la modalidad de taxi, así como una camioneta Toyota Tacoma de color blanco, con matrícula también de Chiapas.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos cuando al llegar a una curva prolongada, considerada de riesgo, el conductor de la pick up que se desplazaba con dirección a Palenque habría perdido ligeramente el control de la unidad e invadido el carril contrario.

En ese momento se produjo el impacto contra el sedán que circulaba hacia Ocosingo, provocando daños de consideración en ambas unidades.

Tras recibir el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a Ocosingo, así como agentes de la Policía Municipal y personal de Protección Civil de Chilón.

Los paramédicos brindaron atención a los involucrados y valoraron a las personas que resultaron con golpes. De manera preliminar, se informó que se encontraban fuera de peligro.

Las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores.

Por otra parte, transportistas que utilizan frecuentemente esta carretera han señalado la escasa presencia de elementos de la Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional en este sector durante los últimos meses.

Los usuarios de la vía han expresado su preocupación por la falta de vigilancia, particularmente en puntos considerados de riesgo.