Se estrellan en intersección con saldo de tres heridos

Tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, así como daños materiales de alta consideración, fue el saldo que arrojó un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido la tarde de este lunes en el centro de Tapachula.

Fue en la esquina de la 5.ª avenida Norte y 13.ª calle Oriente en donde ocurrió el percance en el que se vieron involucrados un vehículo Kia K3 color gris y un Nissan Tsuru, arena.

Arranca poste

Se dijo que este último se desplazaba sobre la 5.ª avenida Norte, con vía de preferencia, cuando al llegar a la 13.ª Oriente fue impactado por el Kia, cuyo conductor perdió además el control y terminó estrellándose con un poste de telefonía que fue arrancado de su base por la fuerza del choque.

Dos menores de edad —niñas— y una mujer fueron atendidas por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Protección Civil (PC), quienes las trasladaron a un hospital para una revisión especializada por las lesiones que presentaban.

Asimismo, una persona que iba como copiloto en el Nissan fue valorada en el lugar pero no hubo necesidad de su traslado a una institución médica.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras que agentes de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

Las unidades fueron retiradas con grúas y trasladadas a un corralón oficial, para ser puestas a disposición de la autoridad competente.