Se estrellan en par vial al no respetar la preferencia

Dos automovilistas colisionaron en el municipio de Comitán, cuando uno de ellos no respetó la preferencia vial, lo que dejó daños materiales considerables.

Fue el fin de semana que ocurrió el accidente sobre la 7.ª avenida Poniente, en el cruce con la 14.ª calle Sur, en el barrio de Cumpatá.

El impacto se registró cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, color blanco, circulaba sobre la calle mencionada rumbo al oriente, pero ante el desconocimiento de las preferencias viales al llegar al cruce no se detuvo.

Así que al momento de cruzar fue embestido en la parte lateral izquierda por un Nissan Tsuru que se dirigía hacia el sur, lo que dejó averías en ambas carrocerías.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos del sistema de Protección Civil Municipal para valorar a los dos conductores que resultaron policontundidos, pero ninguno necesitó ser trasladado al hospital, por lo que solo fueron estabilizados en el sitio.

Al lugar llegaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el accidente, quienes llevaron a cabo los peritajes necesarios y a pesar de no ser el responsable, detuvieron al conductor del Tsuru, debido a que manejaba en presunto estado de ebriedad, por lo que sería certificado ante un médico legista.

Debido a la falta de pericia en el manejo, el chofer de la grúa que llegó a remolcar las unidades siniestradas terminó golpeando al Aveo y le desprendió la fascia delantera.

Exigen semáforo

En este cruce se han registrado diversos choques, por lo que vecinos urgieron a las autoridades municipales a colocar un semáforo para controlar el flujo vehicular y prevenir más incidentes de este tipo.