Se estrellan en paredón y dos terminan lesionadas

Dos personas del sexo femenino resultaron con múltiples lesiones luego de perder el control del volante y estrellarse contra el paredón del libramiento Norte, a la altura de la colonia Nuevo Edén, en la capital chiapaneca, el domingo al mediodía.

El hecho fue registrado alrededor de las 12:10 horas, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron al sentido de oriente a poniente.

Choque cerca de mirador

Al arribar les dieron a conocer que dos mujeres a bordo de un vehículo particular de la marca Volkswagen, con placas de circulación del estado de Chiapas, se había estampado contra el paredón del libramiento Norte a 50 metros del mirador Los Amorosos, quedando destrozada de la parte frontal.

Como saldo de la colisión, que aparentemente fue por pérdida de control por el supuesto exceso de velocidad, dos féminas resultaron policontundidas de las extremidades y con posibles fracturas; por ello, los agentes viales solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad de emergencia.

En pocos minutos se presentó una cuadrilla de socorristas del Sistema Estatal de Protección Civil (PC) que le proporcionó los primeros auxilios.

Tras estabilizarlas las valoraron y se informó que era necesario que ambas fueran transportadas de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad automotriz particular, la cual fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.