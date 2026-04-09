Se estrellan motociclistas contra un taxi

La falta de respeto a los señalamientos viales fue la causa principal de un choque entre un taxi y una motocicleta a la altura de la rotonda Belisario Domínguez, al sur de Tapachula, que dejó a dos personas lesionadas, una de las cuales tuvo que ser hospitalizada.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el conductor de un taxi al no respetar la preferencia para circular en la rotonda, impactó la motocicleta en la que se desplazaba una pareja.

Ante el fuerte impacto Karla Paola “N”, de 28 años y Javier “N”, de 25, quedaron tendidos sobre el pavimento, por lo que personas que se percataron del hecho hicieron un llamado al 9-1-1.

Responsabilidad del taxista

Por ello acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) y del Grupo Club de Auxilio y Rescate Chiapas (Carch), quienes auxiliaron a los lesionados, aunque solamente la mujer tuvo necesidad de ser trasladada al hospital regional para una atención especializada.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar las investigaciones correspondientes para el deslinde de las responsabilidades, aunque en primera instancia se dijo que es el taxista al no respetar la preferencia en la circulación vehicular.