Se estrellan mototaxis por falta de precaución

Dos mototaxistas colisionaron en el ejido Copoya dejando como saldo pérdidas materiales valuadas en miles de pesos.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 18:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 6.ª Sur Oriente y esquina con la avenida Maguey del referido ejido.

Ahí, se informó que dos mototaxistas se desplazaban sobre la zona mencionada; sin embargo, la falta de precaución y un presunto corte de circulación hizo que ambas unidades colisionaran.

Golpes leves

Como saldo del impacto, los dos choferes resultaron con golpes en las extremidades. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos, se constituyó una cuadrilla de socorristas que les brindó la atención prehospitalaria. Tras la valoración se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital porque únicamente tenían contusiones leves.

Más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar por fin la vialidad en la zona.