Se estrellan por alcance y uno sale del camino

Dos camionetas tipo pick up se vieron involucradas en un fuerte accidente sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero, dejando daños materiales por varios miles de pesos, aunque no se tienen reportes de lesionados.

Fue a la altura de la colonia Feliciano Renaud en donde ocurrió el percance cuando una unidad de color blanco impactó por alcance a otra de color café, cuyo conductor perdió el control del volante, se salió de la vía de comunicación y acabó volcando hasta quedar con las llantas al aire.

Solo crisis nerviosa

Ante el reporte acudieron elementos de los servicios de emergencia, quienes atendieron a una persona del sexo femenino que presentaba crisis nerviosa, mientras que la unidad volcada al parecer fue abandonada por sus ocupantes, por lo cual no se determinó si hubo lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargarían de iniciar las diligencias para establecer la forma en la que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Ambas camionetas serían trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición de la autoridad competente.

La zona fue acordonada mientras se efectuaban las acciones para el retiro de los vehículos, evitando otro incidente vial.