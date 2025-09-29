Se estrellan por corte de circulación en Las Palmas

Un presunto corte de circulación terminó en daños materiales valuados por miles de pesos, esto en la colonia Las Palmas, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, justo al mediodía del domingo.

Colisión

El reporte fue proporcionado alrededor de las 12:10 horas al número de emergencias 9-1-1, así que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento para corroborarlo, llegando al bulevar Presa Cecilio del Valle y esquina con la calle Uruguay, en la referida colonia.

Al arribar, los oficiales señalaron que localizaron a dos unidades que habían chocado entre sí, debido a la falta de precaución. La colisión vehicular fue clasificada como corte de circulación, aunque en ese momento se desconocía quién de los automovilistas había sido el culpable.

Además se dio a conocer que debido al fuerte impacto, los vehículos quedaron muy dañados de la carrocería, uno de ellos incluso con la parte frontal destrozada.

Sin heridos

Los elementos de la Policía Vial mencionaron que a pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente las afectaciones materiales que fueron considerables.

Más tarde una grúa con plataforma llegó para retirar las unidades involucradas, que fueron remitidas al corralón en turno, esto con el fin de liberar el tránsito en el lugar.