Se estrellan por culpa de apagón en bulevar

Dos mujeres resultaron con crisis nerviosa después de colisionar sobre el bulevar del municipio de Comitán cuando las sorprendió un apagón y la falla de los semáforos. El percance movilizó a los paramédicos y a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue alrededor de las 22:30 horas que ocurrió el accidente sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con la 8.ª calle Sur.

Choque

La colisión ocurrió cuando el conductor de un Nissan Tsuru y una Suzuki de color azul circulaban sobre la calle y el bulevar, respectivamente, cuando fueron sorprendidos por un apagón que provocó la falla de los semáforos y que afectó al sur de la ciudad.

Aunado a la falta de precaución debido a que cuando el Tsuru pretendió cruzar la vía de comunicación, fue impactado por la otra unidad que se dirigía al norte, incidente que dejó solamente daños materiales y a dos féminas con crisis nerviosa.

El percance fue reportado al número de emergencias 9-1-1, así que una ambulancia de Protección Civil (PC) se presentó para valorar a las mujeres y después descartar lesiones graves, pero no fue necesario trasladarlas al hospital.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y realizar los peritajes, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.