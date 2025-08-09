Se estrellan tráileres; al menos cuatro heridos

Largas filas de vehículos, desesperación entre los conductores y más de tres horas de bloqueo total, fueron el saldo que dejó un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera federal Villahermosa–Escárcega, a la altura de la ranchería El Palmar, en el límite entre Palenque y el municipio tabasqueño de Macuspana.

El siniestro fue protagonizado por tres pesados tractocamiones: dos de ellos con remolques tipo plana y uno con góndola. Según los primeros reportes, uno de los transportes colisionó por alcance contra otro, lo que provocó una reacción en cadena que involucró al tercer tráiler.

El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos quedó prácticamente destrozado de la cabina, mientras que los otros dos presentaron daños considerables en la carrocería y sistemas de arrastre.

Lesionados

La magnitud del choque dejó como saldo preliminar al menos cuatro personas lesionadas, todas ellas ocupantes de las unidades siniestradas.

Fueron atendidas en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladadas a hospitales de la región para recibir atención especializada.

La vialidad quedó completamente obstruida por las pesadas unidades, ocasionando un embotellamiento vial que se extendió por varios kilómetros.

Elementos de la Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional acudieron para abanderar la zona y coordinar las labores de auxilio, mientras que socorristas trabajaban en la estabilización de los heridos.

Para liberar la circulación fue necesaria la intervención de grúas de alto tonelaje, que durante horas maniobraron para mover los tráileres y remolcarlos a un corralón.

Las autoridades iniciaron las pesquisas correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente, aunque no se descarta que la velocidad inmoderada y la falta de precaución hayan sido factores determinantes.