Se estrellan tres combis por falta de precaución

Dos accidentes se registraron durante la mañana del miércoles en la ciudad de Comitán, en donde se involucraron tres colectivos y un automovilista, lo que dejó solamente daños materiales y sin reporte de lesionados, movilizando a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

Primer impacto

El primer choque sucedió sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre la 1.ª y 2.ª calle Sur, frente a las terminales de transporte de La Angostura, en donde un colectivo foráneo que cubre la ruta a la localidad El Limón se estampó contra un colectivo local que cubre la ruta al barrio La Cueva.

En este incidente se reportaron daños mínimos, pero debido a que ambas unidades quedaron atravesadas sobre el carril que conduce al norte, hubo un congestionamiento vial con tránsito lento y pesado.

30 minutos después se dio otro percance, esta vez sobre la 4.ª avenida Oriente con 7.ª calle Sur, entre un colectivo que cubría la ruta Grandes-Jesusito-Yocnajab El Rosario, y una camioneta Chevrolet Tornado de color blanco.

En ambos incidentes no se reportaron lesionados, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solo arribaron para atender a los involucrados y dialogar con ellos, en busca de llegar a un convenio para el pago de daños y así deslindar responsabilidades.

Se dio a conocer que al parecer los dos choques fueron por corte de circulación.

En los últimos días se han reportado accidentes en donde han estado involucradas unidades del transporte público: cuatro taxis y en esta ocasión tres colectivos.