Se estrellan un camión repartidor de gas y pick up

Sobre la carretera Costera, justo en el tramo que conecta a Tapachula con Huixtla, aconteció un percance entre un camión repartidor de cilindros de gas que acabó volcado y una camioneta que transportaba madera.

El saldo fue de una persona lesionada y daños materiales por varios miles de pesos.

Volcadura

Se informó que al parecer una pick up de color verde, que iba llena de madera, se encontraba estacionada a la altura de la comunidad Poste Rojo cuando fue impactada por un camión de la empresa Z-Gas, dedicado al reparto de cilindros.

El conductor de esta última unidad tras el encontronazo perdió el control del volante y terminó volcando sobre la cinta asfáltica, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad ante el riesgo latente de que los cilindros pudieran explotar.

En el lugar fue auxiliado un sujeto que se identificó con el nombre de Exal “N” (49 años), quien presentaba lesiones menores, mismo que se negó a ser trasladado a un hospital.

Protocolos

Elementos de los servicios de emergencia aplicaron los protocolos de seguridad, toda vez que en el lugar quedaron esparcidos algunos cilindros de gas y leña que trasladaba la camioneta.

Los daños materiales ascendieron a varias decenas de miles de pesos, mientras que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones.

Con el apoyo de grúas, elementos de la Guardia Nacional División Caminos ordenaron el traslado de las unidades involucradas a un corralón oficial.