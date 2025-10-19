Se estrellan vehículos rumbo a Las Choapas

Un fuerte percance vehicular se registró sobre la carretera Ocozocoautla-Las Choapas, donde dos automóviles colisionaron de frente, provocando la movilización inmediata de paramédicos y elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el encontronazo fue tan severo que las unidades acabaron dañadas, mientras que varias personas resultaron lesionadas, aunque hasta el cierre de la información no se había confirmado el número exacto de afectados ni su estado de salud.

Testigos que circulaban por la zona señalaron que el pavimento mojado y el exceso de velocidad podrían haber sido factores determinantes en el percance. Tras el choque, automovilistas se detuvieron para auxiliar a los ocupantes antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Paramédicos y elementos de Protección Civil (PC) brindaron atención médica a los heridos y coordinaron su traslado a hospitales cercanos.

En tanto, agentes de la Guardia Nacional (GN) División Caminos realizaron las labores de abanderamiento y cerraron de manera parcial la vía para permitir el retiro de los vehículos siniestrados.