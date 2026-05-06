Se estrellan volteo y sedán; dos muertos

Atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo en el que viajaban quedaron los cuerpos sin vida de dos personas al ser brutalmente impactados por un camión de volteo, el cual invadió el carril contrario sobre el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero.

El fatal percance ocurrió la mañana del martes a la altura del kilómetro 9, lo que motivó la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad, quienes establecieron un perímetro de control para evitar otro accidente.

Fatal accidente

Se indicó que un automóvil Volkswagen Passat de color blanco, se desplazaba de Puerto Madero hacia Tapachula cuando un camión de volteo cargado con grava, que se dirigía en sentido contrario, invadió el carril e impactaron de frente.

Entre los restos del sedán acabaron los cuerpos de dos ocupantes, quienes al ser revisadas por paramédicos de Protección Civil determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, el conductor de la unidad de carga se dio a la fuga con rumbo desconocido antes de que arribaran las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil ayudaron al rescate de los cadáveres, utilizando equipo especial.

Policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional División Caminos, procedieron a acordonar el área para evitar mayores riesgos con el apoyo también de la Cruz Roja Mexicana.

La zona fue resguardada mientras procedían al levantamiento de los restos por parte de los Servicios Periciales. El personal procedió a su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la autopsia de ley, en espera de que los familiares acudan a identificarlos en las próximas horas.

El tránsito fue parcialmente cerrado en lo que se realizaban las labores para retirar las unidades que fueron trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance.

Los daños materiales ascienden a varios cientos de miles de pesos, ya que ambas unidades terminaron prácticamente como pérdida total.