Se estrellan y derrapan motociclistas

Dos motociclistas resultaron lesionados y uno fue detenido por manejar en estado de ebriedad, en el transcurso del día en Comitán, lo que movilizó a paramédicos y policías para atender las emergencias.

El primero ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes sobre la 8.ª calle Sur, entre 5.ª avenida Poniente y bulevar Sur.

El primer hecho se registró cuando un masculino circulaba a bordo de una Italika FT150 color negro a exceso de velocidad y falta de precaución.

Por lo que se impactó por alcance contra un Nissan Tsuru en modalidad de taxi con número económico 0218, que presentó daños en el medallón trasero y la carrocería de la parte trasera.

El motorista quedó arriba de la unidad, por lo que testigos solicitaron el apoyo del 9-1-1, movilizando una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios pero no requirió ser trasladado al hospital. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal detuvieron al responsable debido a que manejaba en estado de ebriedad.

Derrape

El segundo, ocurrió en el tramo Comitán-La Independencia, en las inmediaciones de la localidad Pozo Nuevo, en donde el motorista derrapó.

Este resultó con una lesión en la cabeza y fue valorado por paramédicos de Protección Civil Municipal, además, los pobladores le brindaron apoyo para resguardar la motocicleta.