Se estrellaron de frente en curva; tres contusionados

Tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, y daños materiales de alta consideración, fue el saldo que dejó un fuerte choque en el tramo carretero Tapachula-Tuxtla Chico, a la altura de la curva conocida como La Escondida.

Se indicó que una camioneta JMC de color blanco, que circulaba procedente de la frontera con Guatemala hacia Tapachula, el conductor —al parecer en estado inconveniente— por el exceso de velocidad en la curva invadió el carril contrario e impactó de frente a una SUV Volkswagen Taos.

Solicitan ayuda

Personas que circulaban por la zona al percatarse del fuerte impacto ayudaron a los involucrados, mientras que acudieron paramédicos que trasladaron a tres personas a un sanatorio particular ante las lesiones considerables que presentaban.

A su vez, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, al igual que personal del Cuerpo de Bomberos, acudieron para acordonar la zona y limpiar la carretera que había quedado cubierta de combustible, previniendo con esto que ocurriera otro accidente.

Al corralón

Las dos unidades involucradas en el percance fueron levantadas por grúas para ser trasladadas a un corralón oficial y puestas a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Los daños materiales eran de alta consideración, debido a que ambas unidades acabaron con la parte frontal despedazada.