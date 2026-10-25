Se fractura al chocar en camión de valores

Un motociclista resultó lesionado tras protagonizar un accidente contra una unidad de transporte de valores sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, a la altura de una conocida gasera, situación que derivó en la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, luego de que se solicitara una ambulancia para atender al joven, quien presentaba fuertes dolores en una de las piernas ya que posiblemente habría sufrido una fractura a consecuencia del violento impacto.

Lesión en extremidad

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo valoraron y le proporcionaron atención médica. Debido a la lesión que presentaba, posteriormente fue trasladado a un hospital.

En tanto, autoridades intervinieron en el lugar del percance para tomar conocimiento de la situación. Extraoficialmente se dijo que se dio por corte de circulación, lo que hizo que el motorista se estampara en el camión y saliera proyectado al pavimento.

El conductor de la unidad de valores, identificada con el número económico 2246, fue desarmado por las autoridades y abordado a una patrulla de Vialidad para su traslado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Selva.

Será ante las instancias correspondientes donde se determine su situación jurídica, conforme avancen las diligencias y se esclarezcan las circunstancias del incidente.

Las autoridades deberán establecer la mecánica de los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas del percance.