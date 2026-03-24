Se fractura cobrador al derrapar en una moto

Con una fractura expuesta resultó un motociclista que labora como cobrador de una institución bancaria luego de derrapar a bordo de su unidad sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la 14.ª avenida Norte en la colonia Bosques del Parque, ubicada en la capital chiapaneca, esto durante la mañana del lunes.

Fuerte caída

El percance fue reportado alrededor de las 09:00 horas, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio localizaron a una persona del sexo masculino que se identificó con el nombre de Pedro “N” (35 años), quien estaba tirado sobre el pavimento con visibles lesiones y aparentemente con una probable fractura en la clavícula, por lo cual solicitaron apoyo médico.

De acuerdo con los primeros reportes, el motorista circulaba de norte a sur a bordo de una Italika 125cc FL cuando al pasar a alta velocidad un tope recientemente instalado en la zona, perdió el control del manubrio y derrapó cayendo fuertemente al asfalto.

Lesión en un brazo

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron al lugar y tras valorar al lesionado determinaron que tenía una fractura en el brazo izquierdo, no en la clavícula, por lo cual fue inmovilizado y trasladado de urgencia a un sanatorio particular para recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Debido a que no hubo daños a terceros ni se detectaron faltas graves al reglamento, la unidad no fue asegurada, así que las autoridades se retiraron después de concluir las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades al momento.