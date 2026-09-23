Se fractura en choque entre dos mototaxis

Con una persona lesionada y dos mototaxis dañados se saldó un accidente ocurrido durante la mañana del martes al poniente del municipio de Cintalapa.

Todo se habría originado por el presunto exceso de velocidad y la falta de precaución de uno de los involucrados.

Fue hospitalizado

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas, vecinos cercanos al punto conocido como callejón del CBTA número 24 habrían reportado al número de emergencias 911 una fuerte colisión entre dos unidades del servicio público, en modalidad de mototaxi.

Mencionaban que un pasajero se encontraba a bordo con una posible fractura luego de que la unidad volcara.

Por ello, de inmediato el personal del Cuerpo de Bomberos se constituyó al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien era un adulto mayor que fue identificado como Antonio “N”; posteriormente, lo valoró y confirmó la fractura en una de las extremidades.

La persona de la tercera edad tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de la localidad.

Mientras tanto, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva arribó para apoyar en el deslinde de responsabilidades conforme a lo que marca la ley.

Finalmente, se dijo que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo económico para el pago de daños de quien la autoridad determinó como víctima en el percance, así como los gastos médicos, donde la prioridad sería restablecer el estado de salud del hombre.