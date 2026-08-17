Se fractura un tobillo al accidentarse en moto

Con una fractura en uno de los tobillos y una motocicleta dañada fue como saldó un accidente el fin de semana en caminos rurales del municipio de Cintalapa. De acuerdo a los primeros informes, aparentemente se originó por un posible derrape por pérdida de control.

Trascendió que minutos después de las 17:00 horas, vecinos del ejido Roberto Barrios habrían reportado a los números de emergencias un percance vial, el cual involucraba a una persona del sexo masculino.

Lesionado

El sujeto presentaba una hemorragia activa en la pierna derecha, específicamente en el tobillo, y también una motocicleta quedó destrozada. Particulares lo subieron a una camioneta tipo pick up para llevarlo a Urgencias.

Los elementos de Protección Civil (PC) se presentaron hacia el punto en cuestión; sin embargo, antes de llegar al sitio una camioneta los interceptó indicando que en la góndola traían al afectado, quien tenía dolor intenso.

Rápidamente los paramédicos subieron y valoraron al individuo, confirmando una fractura en el tobillo y heridas abrasivas.

Ambulancia

Finalmente, luego de brindar el servicio prehospitalario en el vehículo particular fue subido a la ambulancia para trasladarlo hacia el hospital, donde los médicos darían seguimiento a la dolorosa lesión.

Asimismo, la motocicleta presuntamente habría sido resguardada en el lugar de los hechos.