Se impacta auto contra un bolardo de contención

Tres lesionados, entre ellos dos menores, fue lo que dejó como saldo una aparatosa volcadura sucedida en la colonia Las Granjas de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la medianoche del jueves.

El hecho fue registrado al filo de las 00:00 horas sobre la avenida Aguascalientes y la calle Michoacán de la colonia referida, ubicada al norte de la ciudad.

Accidente

En el lugar fue localizado un automóvil sedán que estaba volcado sobre el toldo, así como tres ocupantes malheridos, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de paramédicos.

De acuerdo con versiones oficiales, el percance ocurrió cuando el conductor circulaba en dirección oriente a poniente sobre la avenida Aguascalientes y al llegar a la intersección perdió el control del volante y se estampó contra un bolardo de contención, lo que provocó que la unidad terminara con las llantas hacia arriba.

Paramédicos voluntarios brindaron la primera valoración a los afectados. Posteriormente, personal de Protección Civil del Estado realizó el traslado de los lesionados a un hospital para recibir atención médica especializada ante posibles fracturas.

Peritaje

Elementos de la Policía Vial de Tuxtla Gutiérrez tomaron conocimiento de los hechos, recabaron datos de los hechos y solicitaron la intervención de peritos de Tránsito, quienes llevaron a cabo la toma de fotografías y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Una grúa con plataforma retiró el vehículo y lo trasladó al corralón, en espera de que el propietario deslinde responsabilidades.